Projeto que torna Dia da Consciência Negra feriado em Osasco aguarda sanção ou veto do prefeito

Projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra feriado também em Osasco foi aprovado na Câmara Municipal na semana passada. A proposta foi aprovada pelos vereadores em segunda discussão e agora aguarda sanção ou veto do prefeito Rogério Lins (Podemos).

O autor do projeto, vereador Emerson Osasco (Rede), afirma que a celebração do feriado da Consciência Negra é fruto de uma reivindicação histórica do movimento negro unificado, que elegeu a figura de Zumbi com símbolo de luta e resistência. “Traz para o centro do debate os efeitos nefastos do racismo estrutural e institucional, que coloca pessoas de grupos étnicos em situação de desvantagem na busca por serviços e direitos”, justifica.