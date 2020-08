Osasco chega a 15 mil recuperados da covid-19 e tem mais de 50% das UTIs livres

Osasco registrou dados positivos em meio à pandemia de covid-19 nos últimos dias. A cidade chegou, no sábado (22), ao número de 15 mil pacientes recuperados da doença e ficou, pela primeira vez desde o início da crise, em março, com mais de 50% das UTIs livres, segundo a Prefeitura.

O paciente número 15 mil recuperado da covid-19 em Osasco é Sebastião Gonçalves Dias, de 84 anos. Ele passou dez dias internado no Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus do Jardim Santo Antônio, de onde recebeu alta no sábado (22) e reforçou o alerta: “Muitos não acreditam nessa doença, mas ela existe. Vou orientar as pessoas sobre os cuidados que devem ter”.

Além disso, de acordo com a administração municipal, na última sexta-feira, e no sábado (22), o município não registrou mortes causadas pela covid.

Publicidade

“Para manter índices positivos, é preciso que as pessoas continuem fazendo a sua parte: higienizando as mãos com frequência, usando máscaras e, principalmente, evitando aglomerações”, orienta a Prefeitura de Osasco, que também reforçou a fiscalização no comércio para o cumprimento de regras contra a disseminação da covid-19.