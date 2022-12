Osasco contará com clínica pública para tratar dependentes químicos em 2023

A cidade de Osasco recebe no ano que vem o serviço de Residência Terapêutica voltado à recuperação de dependentes químicos, por meio de uma parceria entre as secretarias de Assistência Social da Prefeitura e do Estado. O convênio foi assinado na segunda-feira (19), pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) e a secretária estadual, Célia Leão.

O Estado abrirá chamamento público para a contratação de uma Organização Social especializada nesse tipo de cuidado com dependentes químicos com idade superior a 18 anos, que estejam em vulnerabilidade social. Inicialmente serão atendidas dez pessoas. A ampliação dos atendimentos será gradual.

O monitoramento, avaliação, supervisão técnica e o financiamento do serviço será de responsabilidade do governo estadual. Ao município de Osasco caberá a implantação, acompanhamento periódico, apoio técnico, abordagem e seleção das pessoas que ocuparão as vagas disponíveis.

“É gratificante assinar esse convênio que ajudará a cuidar de pessoas que precisam de cuidados. Não fosse o trabalho das organizações sociais, quantas vidas mais não seriam ceifadas por conta das drogas? Não é só o dependente que sofre, mas a família, os amigos”, disse o prefeito de Osasco, durante a assinatura do convênio.

Segundo Lins, assim que recuperadas, essas pessoas serão incluídas em programas de trabalho da Administração, como o Recomeçar, com atividade remunerada em órgãos públicos municipais e participação em cursos de qualificação profissional.