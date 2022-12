Senai abre vagas para curso gratuito de eletricista de manutenção eletroeletrônica em Barueri

O Senai de Barueri “José Ephim Mindlin” está com vagas abertas para o curso de aprendizagem industrial gratuito de Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica.

publicidade

O curso de Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica tem a duração de 1.600 horas em quatro semestres. As vagas disponíveis são para o período da manhã. O aluno precisa ter concluído o ensino fundamental e ter no mínimo 16 anos de idade completos até o início das aulas, em janeiro.

Como se inscrever:

O candidato deverá fazer a inscrição pelo site do Senai, preencher um cadastro e senha de acesso. A prova presencial será aplicada no dia 13 de janeiro na sede da instituição, que fica na Alameda Waghi Salles Nemer, 124, Centro de Barueri. A divulgação do resultado será no dia 16 de janeiro.

publicidade

Os interessados têm até o dia 6 de janeiro para fazer a inscrição no processo seletivo. Mais informações podem ser obtidas pelo site barueri.sp.senai.br ou por meio do telefone (11) 4199-1930.