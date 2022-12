Confira a programação das feiras livres em Barueri neste fim de ano

As feiras livres de Barueri vão funcionar normalmente nos próximos dias, exceto nos feriados de Natal e Ano Novo, dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. É o caso das feiras do Parque Imperial, Jardim Paulista e Centro, que normalmente são realizadas aos domingos.

As feiras noturnas, uma instalada em frente ao Ginásio José Corrêa, que acontece sempre às terças-feiras, e a outra localizada no Jardim Silveira, que funciona todas as sextas-feiras, também seguem em ritmo normal. Aqui vale a dica: para quem não tem tempo durante o dia, pode aproveitar os horários das 18h às 22h, nestes dois locais, para fazer as compras antecipadas.

Confira a seguir os endereços e horários:

Terça-feira:

Jardim São Silvestre (Rua Paraíba) – Das 7h às 14h

Parque dos Camargos (Avenida Gisele) – Das 7h às 14h

Jardim Mutinga (Avenida Diretriz) – Das 7h às 14h

Feira Noturna Centro (Em frente ao Ginásio José Corrêa – avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000) – Das 18h às 22h

Quarta-feira:

Cruz Preta (Rua Victorino Calegari) – Das 7h às 14h

Jardim Paulista (Avenida Marginal Esquerda) – Das 7h às 14h

Quinta-feira:

Parque Viana (Rua Cerejeira) – das 7h às 14h

Parque Imperial/Mutinga (Rua Padre Cícero) – Das 7h às 14h

Jardikm Flórida/ Califórnia (Rua Amor Perfeito) – Das 7h às 14h

Sexta-feira:

Vila Barros/Boa Vista (Rua Ipiranga) – Das 7h às 14h

Jardim Silveira (Rua Maria Siqueira) – Das 7h às 14h

Aldeia (Rua Santo Estevão) – Das 7h às 14h

Feira Noturna Jardim Silveira (Rua Alzira Soares) – Das 18h às 22h

Sábado: das 7h às 14h

Jardim Reginalice (Rua Carnal da Mancha)

Alphaville (Alameda Purus)

Jardim Belval (Avenida Itaqui)

Jardim Maria Helena (Rua Foz do Iguaçu)

Domingo: Das 7h às 14h

Parque Imperial (Rua Freire Henrique S. de Coimba)

Centro (Avenida 26 de Março)

Jardim Paulista (Rua Adriático)