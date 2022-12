Igor Soares promete para janeiro a entrega do Cemitério Biosseguro de Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE) prometeu para janeiro a entrega do Cemitério Biosseguro de Itapevi. De acordo com o prefeito, o Memorial Parque Itapevi será o primeiro cemitério vertical 100% biosseguro do Estado de São Paulo.

publicidade

Construído na região da Cohab, o equipamento contará com sistemas de gavetas biosseguras distribuídas em sete andares.

As gavetas biosseguras, sem emendas, são produzidas em fibra de vidro e resina de garrafas pet. Este sistema permite um sepultamento mais seguro ambientalmente, já que não contamina o ar, o solo ou o lençol freático e reduz o nível de enxofre lançado no ar.

Segundo a Prefeitura de Itapevi, o cemitério vertical otimiza o espaço, pois a proporção de um túmulo convencional comporta sete sepulturas verticais. Além disso, o novo modelo também permite um sepultamento mais rápido, concluído em apenas dez minutos, enquanto no modo convencional, são utilizados cerca de 55 minutos.

publicidade

Capacidade

O Memorial Parque terá capacidade para até 4 mil gavetas com sistema rotativo a cada três anos de permanência, com o auxílio posterior de um ossário com identificação do sepultado.

O novo cemitério será utilizado para os novos sepultamentos e o atual, no Jardim Julieta, que já está no limite da sua capacidade, terá sua manutenção garantida, mas sem novos sepultamentos, na parte pública.

publicidade

“A partir da inauguração, todos os velórios acontecerão neste espaço, que conta com capela, alas climatizadas, acessibilidade e dignidade”, comentou Soares em suas redes sociais.

As salas de velório do Memorial Parque estarão equipadas com tecnologia para transmissão ao vivo das cerimônias de despedida.