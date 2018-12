Osasco cresce e chega ao sexto maior PIB do país, segundo IBGE

Osasco saltou duas posições com relação ao ano anterior e alcançou o sexto maior PIB do país, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base em dados de 2016. É a única cidade entre as seis maiores economicamente do país que não é capital de seu estado.

Desde 2002, o município subiu dez posições no ranking dos maiores do país, passando de 16º para sexto. Em 2016, o PIB total da cidade foi de R$ 74,4 bilhões.

“As atividades que mais contribuíram para esse ganho foram comércio, serviços de informação e atividades financeiras. Com isso, o município ultrapassou Porto Alegre (RS) e Manaus (AM), que ocupavam a sexta e a sétima posições, respectivamente, em 2015”, destaca o IBGE.

Osasco é uma das seis cidades que, juntas, concentram 25% do PIB do país. São elas: São Paulo (SP), com 11,0%, Rio de Janeiro (RJ), com 5,3%, Brasília (DF), com 3,8%, Belo Horizonte (MG), com 1,4%, Curitiba (PR), com 1,3% e Osasco (SP), com 1,2%.