Osasco é a campeã dos Jogos Adaptados da Terceira Idade

A cidade de Osasco encerrou sua participação na 4ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade (Jatio) em primeiro lugar nas competições de bocha, damas masculinas, malha, tênis feminino (categoria A), tênis de mesa feminino e masculino (A), truco, xadrez feminino e masculino.

O evento foi promovido pela Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer (Serel) e as disputas foram realizadas no Ginásio de Esportes Sebastião Rafael da Silva (Geodésico), no Jardim das Flores, entre os dias 19 e 23 de setembro.

A cidade conquistou ainda o segundo lugar nas seguintes modalidades: dança de salão (A); tênis de mesa feminino e masculino (A) e vôlei adaptado masculino (A).

Na cerimônia de abertura, Osasco competiu na coreografia e ficou em terceiro, mesma colocação obtida nos dias seguintes no atletismo masculino, dança de salão (B e C), tênis masculino (B) e vôlei adaptado feminino (A e B). Já na sexta-feira (23), após a disputa de dança de salão, Osasco finalizou em 1º lugar com 187 pontos, seguido por Sorocaba (181) e São Bernardo do Campo (128).

“Achei as competições bem organizadas, os locais apropriados, sem barulho nem risco para o idoso”, comentou Raimunda Mol, de Barueri, ganhadora da competição no dominó de duplas. “Foi emocionante cada competição, cada detalhe e, principalmente, o vigor da melhor idade”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

Participaram dessa edição cerca de mil atletas de 17 municípios: Barueri, Boituva, Cajamar, Cotia, Embu das Artes, Jaguariúna, Jarinu, Jundiaí, Pirassununga, Sabino, Praia Grande, Salto, Santo André, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.