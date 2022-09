Jandira seleciona 50 trabalhadores para área de construção civil nesta sexta-feira (30)

A Casa do Trabalhador de Jandira seleciona nesta sexta-feira (30), às 8h, 50 trabalhadores para atuarem na área de construção civil. São quarenta vagas para auxiliar de pedreiro e 10 para oficial civil pedreiro, carpinteiro e oficial de elétrica – técnico.

publicidade

O contrato é de seis meses para trabalhar em Pirapora do Bom Jesus. As vagas são para homens de 18 a 55 anos com as seguintes escolaridades: fundamental para as vagas de auxiliar de pedreiro e ensino médio para as vagas de oficial civil.

Os candidatos deverão comparecer com os documentos pessoais e currículo na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Rubens Lopes da Silva, 333, Jandira.

publicidade

Mais informaçõespodem ser obtidas pelo telefone (11) 4707-6025.