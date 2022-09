Hospital de Barueri terá Centro de Hemodinâmica com aparelho de última geração

O Hospital Municipal de Barueri (HMB) Dr. Francisco Moran ganhará um Centro de Hemodinâmica equipado com um sofisticado angiógrafo. Com isso, os pacientes da cidade não precisarão se deslocarem para hospitais de outros municípios para a realização de exames cardíacos ou vasculares.

As obras no espaço já estão em fase de conclusão. O novo e moderno equipamento para cateterismo começou a ser instalado esta semana e deve entrar em funcionamento a partir do dia 7 de outubro, segundo a administração municipal. “É um grande avanço em termos de prestação de serviço aos nossos moradores”, disse o secretário de Saúde, Dionísio Alvarez Mateos Filho.

O angiógrafo é um equipamento de última geração, com capacidade para 60 procedimentos mensais, com alta capacidade de resolutividade em diagnóstico e intervenção. Fabricado pela empresa alemã Siemens, custa cerca de R$ 2 milhões.

Batizado de Artis One, a máquina faz procedimentos ligados às doenças do coração como infarto agudo do miocárdio, e de doenças arteriais periféricas (DAP), que são distúrbios que atingem a circulação das pernas e dos pés.