Rogério Franco participa de encontro de Lula com empresários em São Paulo

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) participou do enconntro de empresários com o candidato a presidente do PT, Lula, realizado nesta terça-feira (27) na casa de João Carlos Camargo, presidente do grupo Esfera Brasil.

Segundo Franco, “acompanhar as discussões pelo futuro do Brasil e unir forças para tirar do papel projetos que vão melhorar a vida de todos é fundamental neste momento”, escreveu em suas redes sociais, onde tem demostrado apoio à chapa Lula/Alckmin.

Em foto publicada por Franco (abaixo), ele aparece sentado logo atrás de Michael Klein, das Casas Bahia; do banqueiro André Esteves, do BTG; e de Abilio Diniz, do Carrefour.

