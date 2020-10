Osasco e Barueri duelam por vaga na final do Paulista nesta terça (13)

Osasco São Cristóvão Saúde e São Paulo F.C / Barueri voltam a se enfrentar nesta terça-feira (13), na disputa por vaga na final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. A partida acontece a partir das 18h45, no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino, com transmissão do SporTV 2.

publicidade

As osasquenses levaram a melhor na partida de ida e venceram por 3 sets a 0, no sábado (10), no ginásio José Corrêa, em Barueri. Além disso, na fase de classificação, o time de Osasco derrotou o Tricolor barueriense por 3 sets a 1, em Barueri.

Se vencerem novamente, as osasquenses garantem vaga na decisão do estadual. Em caso de empate no playoff, a vaga será decidida no Golden Set, disputado na sequência da rodada desta terça.

publicidade

Na decisão, o vencedor do confronto encara Sesi Vôlei Bauru ou Pinheiros, que fazem a outra semifinal. O time do interior venceu a partida contra as paulistanas por 3 sets a 0, na Capital. O segundo e decisivo duelo acontece nesta segunda-feira, às 21h30, em Bauru.

CAMPEONATO PAULISTA 2020 – semifinal

10/10 – São Paulo/Barueri 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Barueri

publicidade

13/10 – 18h45 – Osasco São Cristóvão Saúde x São Paulo/Barueri – Osasco (Sportv 2)