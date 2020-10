PMs de Osasco fazem apelo pela vida de menino que precisa de remédio de R$ 12 milhões

Policiais militares que atuam em Osasco e região se uniram em uma corrente do bem que corre contra o tempo pela vida do menino Gui Martini.

O garoto tem AME (Atrofia Muscular Espinhal), uma doença neurodegenerativa rara e sem cura. Com um ano e 11 meses, Gui tem até completar dois anos para tomar o Zolgensma, o remédio mais caro do mundo, que custa cerca de R$ 12 milhões. O medicamento não é disponibilizado no SUS e a falta deste tratamento pode levar à morte ou à dependência de respirador artificial.

Para ajudar na corrida contra o tempo pela vida de Gui, diversos policiais militares de Osasco e região e de todo o estado gravaram um vídeo para pedir contribuições para ajudar o menino a ter acesso ao remédio. As doações podem ser feitas através de uma vaquinha virtual.

“As únicas armas que temos são o amor, a fé, a esperança e a empatia. Podemos contar com você?”, diz a família do garoto, que vive em Campos do Jordão.

Como ajudar:

Doações para a vaquinha virtual para ajudar na busca pelo remédio de R$ 12 milhões para o menino Gui Martini podem ser feitas neste site.

Outra opção é depositar em uma das contas bancárias da campanha. Os dados são:

Guilherme de Moura Martini Silva // CPF 560617458-85

Itaú // Ag.1422 // c/p 33632-9 (variaçao 500)

Santander // Ag.3087 // c/p 60011655-0

Bradesco // Ag.1549 // c/p 1003539-2

Mais informações por meio do Instragram criado para ajudar na campanha: