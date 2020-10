Lideranças políticas de Osasco manifestam pesar pela morte de Maria Coluna

Morreu neste domingo (11), aos 84 anos, a ex-vereadora osasquense Maria Coluna. Ela foi a primeira mulher a ocupar uma vaga na Câmara Municipal de Osasco e teve sete mandatos. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. A ex-parlamentar estava internada há mais de 40 dias.

Diversas lideranças políticas de Osasco manifestaram pesar pela morte de Maria Coluna. O prefeito Rogério Lins (PODE) declarou: “Foi com pesar que recebi a notícia sobre o falecimento de Maria Coluna, que foi vereadora por sete mandatos em Osasco, tornando-se uma das principais representantes femininas no cenário político. Maria Coluna continuará um exemplo para nós. Solidarizo-me com a família e amigos. Vá em paz!”.

A Câmara Municipal de Osasco emitiu nota de pesar na qual afirma que Maria Coluna “era conhecida por sua alegria, amor ao próximo e projetos sociais voltados às crianças de nossa cidade”.

“Os vereadores e servidores do legislativo osasquense solidarizam-se com os familiares e amigos de Maria Coluna, que certamente deixará muitas saudades e boas lembranças em todos que tiveram o privilégio de conviver com ela”, completou a Casa de Leis osasquense.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), emitiu nota de pesar na qual destaca que Maria Coluna “fez um trabalho admirável em nossa cidade e será lembrada sempre pela alegria que transmitia”.

O deputado estadual e candidato a prefeito Emidio de Souza (PT) também manifestou pesar: “Conhecida por projetos sociais voltados às crianças, Maria Coluna deixa um grande exemplo de luta para os cidadãos da nossa cidade. Fui vereador na mesma legislatura que ela e acompanhei o seu trabalho. Neste momento de dor deixo meu abraço de solidariedade aos familiares e amigos”.

O vereador Dr. Lindoso (Republicanos), também candidato a prefeito de Osasco, afirmou que Maria Coluna “tinha um coração generoso e foi uma das maiores influenciadoras políticas da cidade”.