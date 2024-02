Osasco e Barueri vencem na Superliga de Vôlei

Os times do Osasco e Barueri tiveram uma rodada especial, com vitórias para os dois lados na Superliga de Vôlei Feminino.

publicidade

No primeiro jogo desta terça-feira (6), o Barueri surpreendeu o 3º colocado da tabela, o Minas, vencendo por 3×2 em casa, no Sportville.

Já o Osasco fez o segundo jogo da rodada, fora de casa, no ginásio do Clube Pinheiros. Embora a equipe tenha errado muito, e a ponteira Tiffany não estivesse no melhor dia de atuação, as osasquenses superaram o time da capital também por 3×2.

publicidade

Os lugares de ambas as equipes na tabela de classificação permanecem inalterados. Osasco isolado na vice-liderança e o Barueri mantendo seu lugar na zona de classificação para os palyoffs, em 7º.