Sexta tem seleção em Barueri para vagas de estágio; bolsa de R$ 785

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza, nesta sexta-feira (9), um processo seletivo para vagas de estágio na área de cobrança. Oportunidades são para atuar na empresa Emdia, que está sediada em Barueri.

Podem participar estudantes de qualquer ano do ensino médio, que tenham entre 16 e 18 anos. O horário de trabalho é das 8h às 14h ou das 14h às 20h.

A empresa oferece remuneração de R$ 785,00 mais comissão, além de um vale-refeição de R$ 9,17 por dia trabalhado e vale-transporte. O contrato de trabalho é de um ano.

A seleção será na sexta, mas a guia de encaminhamento para as vagas deve ser retirada até às 14h de quinta-feira (8), no guichê 20 do Setor Amarelo do Ganha Tempo.