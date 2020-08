Osasco e região voltam à fase Amarela do Plano São Paulo

O governo do estado anunciou, nesta sexta-feira, que a região Oeste da Grande São Paulo retornou à fase Amarela do Plano São Paulo de retomada econômica em meio à pandemia de covid-19. A decisão beneficia os municípios de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.

A reclassificação da região da fase Laranja para a Amarela ocorre devido a fatores como redução nos índices de óbitos e casos da covid-19 e disponibilidade de leitos, segundo o governo do estado. Atualmente, 88% da população do estado está na fase Amarela do Plano São Paulo.

Nesta fase, bares, restaurantes e ambientes similares podem reabrir. O consumo local pode ser feito somente ao ar livre ou em áreas arejadas, com distanciamento obrigatório de 1,5 metro. A capacidade de público pode ser de 40% e o horário passou para 8 horas diárias.

Os salões de beleza funcionam também com 40% da capacidade, além de academias com 30% e expediente limitado a 8 horas por dia. A permissão vale apenas de aulas e práticas individuais. Em grupo, os encontros ainda estão suspensos. Os shoppings e escritórios também estão autorizados a abrirem diariamente por 8 horas.

“Continuaremos trabalhando e lutando pelo controle ainda maior da transmissão do coronavírus e, consequentemente, retomada dos serviços”, declara o prefeito de Itapevi, Igor Soares.