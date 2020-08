Este sábado tem Campanha de Doação de Sangue Pet no Continental Shopping

Neste sábado (22), o Continental Shopping, na divisa entre Osasco e São Paulo, em parceria com a Pets & Life, realiza Campanha de Doação de Sangue para Pets. A ação acontece em frente a Drogasil, das 10h às 16h.

Para doar sangue, o pet precisa ter entre 1 e 8 anos de idade, estar com a vacinação e vermifugação atualizadas, pulgas e carrapatos controlados e não ter feito nenhuma transfusão anterior. Não é necessário agendar um horário.

“A doação de sangue para pet é extremamente importante, pois podemos salvar a vida de outros animais em situações de risco”, afirma Juliana Garbini, gerente de marketing do empreendimento.

É importante ressaltar que existem vários tipos sanguíneos dos animais e que, assim como existe um banco de sangue humano, existe também um banco de sangue animal, no qual é necessário ser abastecido para ajudar a salvar a vida de outros pets que sofreram algum acidente ou trauma.

A coleta é realizada por um acesso no pescoço ou nas patas e o dono do pet pode ficar ao lado dele o tempo inteiro. “Ao doar sangue o animal não sofre nenhum efeito colateral e todo o processo é feito de forma cuidadosa, visando sempre o bem-estar do animal”, finaliza Garbini.

Serviço

Campanha Doação de Sangue para Pet – Continental Shopping

Data: 22 de agosto

Horário: das 10h às 16h

Local: Em frente a Drogasil

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo

Mais informações: (11) 4040-4981 – www.continentalshopping.com.br