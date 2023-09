Osasco enviará mantimentos para famílias atingidas por ciclone no Rio Grande do Sul

Osasco enviará mantimentos para famílias atingidas por ciclone no Rio Grande do...

O município de Osasco enviará mantimentos às famílias afetadas pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) nas redes sociais, neste domingo (10).

Segundo Rogério Lins, todos os alimentos arrecadados no último Festival de Inverno, realizado entre o final de julho e começo de agosto, serão destinados às vítimas. “O povo brasileiro e o povo de Osasco se solidariza quando acontece alguma coisa. Então vamos mandar nossas orações, nossa energia positiva e doações”, declarou, ao lado da esposa e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins.

O prefeito informou ainda que deve enviar equipes da Defesa Civil do município para auxiliar nos trabalhos nas cidades mais atingidas, como Muçum, Encantado e Roca Sales. Até este domingo, foram confirmadas 43 mortes causadas pelos temporais que atingiram o estado.

Lins fez ainda um apelo para que as pessoas ajudem da forma que puderem e deixou a chave Pix para quem deseja contribuir: “SOS Rio Grande do Sul – PIX CNPJ: 92.958.800/0001-38”.

Ontem, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, que acompanha os trabalhos na região, anunciou um repasse de R$ 741 milhões em recursos para as cidades atingidas.

