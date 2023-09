Linha que liga Terminal Barueri ao Centro de Equoterapia muda de nome e itinerário

A partir da próxima segunda-feira (18), a linha T253BI1, que liga o Terminal Barueri ao Centro de Equoterapia (Alphaville), terá sua denominação e itinerário alterados.

De acordo com a BB Transportes, a linha passará a ser conhecida como T255 – Terminal Barueri / Resid. Zero-Mackenzie via Equoterapia, e seu itinerário será o mesmo realizado pela linha T253 (Parque Imperial via Mackenzie).

A linha modificada sairá do Terminal Barueri e passará por: Rodovia Castelo Branco, Estrada da Aldeinha, Alameda Araguaia, Alameda Purus, Alameda Mamoré, Avenida Paiol Velho, Avenida Mackenzie e Centro de Equoterapia.

Os horários previstos são:

Saídas do Terminal Barueri: 7h25; 8h45; 9h50; 10h55; 12h; 13h05; 14h15; 15h25 e 16h40.

Saídas do Residencial Zero com Passagem na Equoterapia: 8h; 9h20; 10h25; 11h25; 12h30; 13h35; 14h45; 15h55 e 17h20.

Mais informações podem ser obtidas no site www.urbano.benficabbtt.com.br ou pelo SAC WhatsApp – 11 97423-6225.