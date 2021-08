Osasco faz drive thru para vacinar pessoas com 24 anos no sábado (7)

A Prefeitura de Osasco realizará mais uma edição do Drive Thru da vacinação no sábado (7). Será a vez das pessoas com 24 anos ou mais se vacinarem contra a covid-19, mediante agendamento prévio na Central 156.

O drive thru montado no estacionamento da Prefeitura (acesso pela rua Narciso Stulini) acontece das 9h às 16h. Para se vacinar é necessário apresentar documento original com foto, comprovante de residência e fazer o pré-cadastro no site VacinaJá, do governo estadual.

Atualmente, estão sendo vacinadas pessoas com 25 anos ou mais, mediante agendamento pela Central 156, em dois mega pontos de vacinação: Sesi Osasco (Rua Calixto Barbieri, 83, IAPI) e Ginásio Geodésico (Avenida Erucalipsto, 281, Cidade das Flores). A vacinação para esse público nos mega polos acontece entre esta quarta e sexta-feira (6), das 9h às 17h.

