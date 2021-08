Editais de concursos em Osasco com 2 mil vagas saem “em breve”: “Comece a se preparar”, diz prefeito

Os editais para concursos públicos em Osasco que devem abrir cerca de 2 mil vagas para diversos cargos na Prefeitura devem ser publicados “em breve”, segundo o prefeito Rogério Lins (Podemos). “Comece a se preparar e a estudar”, recomendou ele aos interessados.

O prefeito informou na noite desta segunda-feira (2) que devem ser realizados sete concursos públicos no município, que juntos terão cerca de 2 mil vagas de emprego, até o fim do ano.

“Serão mais de 2 mil oportunidades de trabalho, nas áreas administrativas, saúde, segurança e setor educacional”, declarou Rogério Lins por meio das redes sociais, sem especificar ainda quais os cargos que terão oportunidades abertas.

Atualmente Osasco está com um concurso público em andamento, com 433 vagas para cargos nas escolas do município, como inspetor, oficial, zelador e cozinheiro. O concurso tem até 110 candidatos por vaga.

