Osasco lança neste sábado (17) a coleta seletiva em novos condomínios

A Prefeitura de Osasco realiza neste sábado (17) o lançamento da coleta seletiva no condomínio Residencial Parque Eldorado, no Jardim Veloso.

O evento contará com diversas atividades organizadas pelas equipes das secretarias de Serviços e Obras (SSO), Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), das 9h às 13h, no pátio do condomínio.

O condomínio se junta ao grupo atendido pelo serviço, do qual já fazem parte o Guimarães Rosa A e B, Innova São Francisco I e II, Prime House Bussocaba e Lorian Boulevard.

Além do Parque Eldorado (Jardim Veloso), também serão atendidos nessa nova fase de ampliação da coleta seletiva na cidade os condomínios Terra Nova (Novo Osasco) e Altino Residencial Clube (Presidente Altino).

De acordo com a Prefeitura de Osasco, todos os materiais coletados são destinados às cooperativas de catadores que mantém convênios com a administração. O projeto integra o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).

Segundo a Prefeitura, o circuito da coleta selevita será ampliado de acordo com análise criteriosa e estudos prévios.