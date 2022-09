Emidio de Souza pede a cassação do deputado Douglas Garcia

O deputado Emidio de Souza (PT) declarou que já protocolou pedido de cassação do deputado Douglas Garcia (Rep), que após o debate realizado nesta terça-feira (13) na TV Cultura entre os candidatos a governador, teve uma discussão com a jornalista Vera Magalhães.

Ele e o deputado Paulo Fiorilo (PT), que já foi secretário em Osasco, subscrevem o pedido alegando que a postura do parlamentar foi incompatível com o Estado Democrático de Direito e o seu comportamento perante a jornalista Vera Magalhães representa “grave desrespeito às mulheres”.

Com celular em punho, o deputado Garcia alegou que a jornalista recebia R$ 500 mil de salário e exigiu que ela publicasse contratos, repetindo frase do presidente Bolsonaro de que ela “era a vergonha do jornalismo”.

A intimidação durou até o jornalista Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura, aparecer e tirar o celular das mãos do deputado e arremessá-lo para longe.

O candidato a governador Tarcisio de Freitas (Rep.), que foi quem convidou Douglas Garcia para o debate, manifestou publicamente solidariedade à jornalista.