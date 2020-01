Osasco: mulher descobre traição e é assassinada pelo marido PM, que se mata em seguida

Uma mulher foi morta pelo marido policial militar, que se suicidou em seguida, na manhã desta quinta-feira (9), em Osasco.

Daniel Piauí, de 31 anos, deu três tiros na esposa, Suelma Souza, que completaria 33 anos nesta sexta-feira (10). Ambos morreram no local, em frente ao prédio onde moravam, na zona Norte de Osasco.

O crime foi cometido com uma arma utilizada pelo homem no curso de formação da polícia. O caso aconteceu após uma discussão devido à mulher ter descoberto uma suposta traição do marido.

Publicidade

A ocorrência foi registrada no 10º DP de Osasco. (Com informações da Record TV)

…

Leia também: