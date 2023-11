Osasco no pódio: ciclistas do Team Altino se destacam em competição no interior paulista

Osasco no pódio: ciclistas do Team Altino se destacam em competição no...

Atletas de ciclismo do Team Altino, representando a cidade de Osasco, participaram da 3ª Etapa da FBRoad, realizada no sábado (18), em Indaiatuba, interior de São Paulo. Mais de 500 ciclistas participaram da competição, no Autódromo Capuava.

Os cinco atletas que participaram, representando Osasco, subiram ao pódio. Confira abaixo a classificação de cada um nas categorias:

Anderson Gutierrez, Chileno

2º Lugar Geral Masculina;

2º Lugar na Elite Masculina;

5º lugar na Geral Masculina;

2º lugar na Sub35;

1º lugar Geral Feminina;

1º lugar na Elite Feminina;

2º lugar Geral Feminina;

2º lugar na Elite Feminina;

3º lugar Geral Feminina;

3º lugar na Elite Feminina

“A equipe evoluiu muito ao longo do ano e tem se destacado não só em competições de MTB, mas de road também. Em 2024 vamos trabalhar ainda mais para continuar levando o nome de Osasco por todo o país. Estamos muito felizes com os resultados deste ano”, afirmou Edson Henrique, dirigente do Team Altino.