Itapevi abre inscrições para elenco do espetáculo Paixão de Cristo 2024

Estão abertas as inscrições para interessados em participar do elenco do espetáculo Paixão de Cristo 2024 de Itapevi. Os ensaios estão previstos para começarem no dia 19 de janeiro e seguem por dois meses.

Desta vez, são oferecidas 100 vagas. Os candidatos não precisam ter experiência em palco, pois haverá treinamento promovido pelos professores da Escola Municipal Livre de Teatro e Circo.

O espetáculo, que chega a sua 16ª edição, será encenado nos dias 29, 30 e 31 de março na Arena de Eventos de Itapevi, localizado na antiga pedreira (Estrada Lucinda de Jesus – Cohab II – Setor A).

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento deste formulário.