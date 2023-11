Outlet das Marcas é a nova patrocinadora do Basket Osasco

O Basket Osasco conta com um novo patrocinador para a temporada 2024. A loja Outlet das Marcas, que chegou recentemente ao município, é a nova parceira do projeto que inclui time profissional, categorias de base e escolinhas para formação de novos talentos no basquete masculino.

A marca da empresa estará presente no uniforme do time, no ginásio Geodésico, casa da Coruja, e nas redes sociais da equipe.

O Diretor Executivo do Basket Osasco, João Ricardo Lourenço, comemorou a chegada da loja Outlet das Marcas como patrocinadora. “Ter a Outlet das Marcas conosco é motivo de muita alegria. Isso mostra a seriedade do projeto Basket Osasco e a importância do trabalho que realizamos há mais de uma década, tanto no âmbito profissional como nas escolinhas de basquete masculino no município. Tenho certeza que cresceremos juntos, buscando a cada dia mais sucesso”, projetou.

“Para nós esta parceria é fruto de enorme satisfação. O Outlet das Marcas acredita muito em Osasco e na força do esporte brasileiro. Queremos contribuir com o desenvolvimento do esporte de Osasco e temos a confiança no projeto Basket Osasco, que realiza um trabalho sério no time profissional e principalmente na formação de novos talentos e no trabalho com as escolinhas de basquete masculino”, destacou Roberto Restum, Diretor Presidente do Top Brands Fashion Group.

Os detalhes do patrocínio serão apresentados no lançamento oficial da primeira loja Outlet das Marcas em Osasco, situada na Avenida João Batista, nº 39, Centro de Osasco, na próxima quarta-feira (29), às 10h30. O evento contará com a presença de autoridades da cidade, do diretor executivo do projeto Basket Osasco, João Ricardo Lourenço, e representantes da empresa.