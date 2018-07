Osasco perde Floriza Martins

Morreu na madrugada desta terça-feira, 3, aos 72 anos, a ex-suplente de vereadora osasquense Floriza Martins. Nascida em Pernambuco, ela era conhecida por desenvolver trabalhos sociais na zona Norte da cidade.

Publicidade

Floriza era ligada ao PSDB. O presidente do diretório municipal do partido, vereador De Paula, manifestou pesar pela morte dela: “Presto minha homenagem à Floriza, essa mulher lutadora que durante toda vida acreditou nos seus ideais e sonhou com dias melhores para toda a população de Osasco. Neste dia de enorme tristeza, somo minhas orações a de tantas outras pessoas que viam na Floriza um espelho, para que encontre o descanso e a paz eterna. E que os familiares que aqui ficam saibam que Floriza é um exemplo a ser seguido”.

No perfil dela no Facebook, Floriza se definia da seguinte forma: “Sou mulher, sou mãe, sou avó, principalmente sou uma guerreira e luto pelos necessitados”.

Ela tinha uma doença rara chamada encefalite límbica, uma inflamação cerebral normalmente causada por infecção viral, e fazia tratamento no Icesp. Informações sobre o velório e o enterro ainda não foram divulgadas pela família.