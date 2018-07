Itapevi abre inscrições para cursinho preparatório gratuito para o Enem com 550 vagas

Dar oportunidades para que os jovens de Itapevi possam entrar em boas faculdade, aumentando suas chances de sucesso profissional. Esse é o objetivo da Maratona do Enem, cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) oferecido pela Prefeitura que chega a sua segunda edição em 2018. As inscrições estão abertas até o dia 20 de julho.

Neste ano, 550 jovens do município serão beneficiados pelo intensivão. São 400 vagas para as turmas de segunda a sexta, que começam no dia 3 de setembro e vão até 9 de novembro, das 18h às 22h, no Ginásio de Esportes (Av. Rubens Caramez, 1000A); e 150 vagas para a classe de sábado, que serão realizadas entre 28 de julho e 3 de novembro, das 8h às 18h, no auditório da Secretaria de Educação (rua Irineu Chaluppe, 65).

Assim como em 2017, as aulas serão ministradas pela Fundação PoliSaber, responsável pelo Cursinho da Poli. A entidade, que já atendeu mais de 160 mil estudantes, tem em média 60% de seus alunos aprovados nos principais vestibulares do país.

Ao todo, serão 200 aulas de 40 minutos cada ao longo de 10 semanas de intensivão, distribuídas entre as disciplinas de matemática, física, química, biologia, gramática, literatura, história, geografia, inglês, redação, palestras e simulados.

Composto por apostilas do Cursinho da Poli, o material didático será fornecido gratuitamente a todos os que participaram da Maratona do Enem.

Como se inscrever?

Podem participar do cursinho apenas moradores de Itapevi. As inscrições devem ser feitas até 20 de julho, das 8h às 17h, na Secretaria de Educação (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65, 2º andar).

É preciso ter em mãos número de matrícula na edição 2018 do ENEM, cópia e original do RG, CPF e comprovante de residência e uma foto 3×4.

Além disso, será solicitado histórico escolar que comprove que o candidato tenha cursado todo o Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas. Também é possível apresentar uma declaração de que o candidato está cursando o terceiro ano do ensino médio – o documento pode ser obtido na própria unidade escolar.