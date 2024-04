Osasco recebe o Sorocabano no returno do Campeonato Brasileiro de Basquete

Com o duelo de volta pelo returno do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino de 2024, o Basket Osasco recebe o Sorocabano nesta terça-feira (16), às 19h30, no Ginásio Geodésico (Av. Eucalipto, 281, Cidade das Flores), em Osasco. No jogo de ida, no turno, o time de Osasco venceu a equipe de Sorocaba pelo placar de 70 a 66 na casa dos adversários.

Nas três partidas que disputou, Osasco ainda não perdeu. Na quinta-feira (18) o quinteto osasquense vai até Santos enfrentar o Santos Fupes.

Os fãs de basquete que não puderem comparecer poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo Canal Hora Esportiva. A transmissão terá narrações, lances e estatísticas em tempo real. A entrada no Geodésico é gratuita.