Itapevi inicia Campanha de Busca Ativa contra Tuberculose

A Prefeitura de Itapevi iniciou nesta segunda-feira (15) mais uma edição da Campanha de Intensificação da Busca Ativa à Tuberculose. A mobilização visa interromper a cadeia de transmissão da doença, identificando e oferecendo tratamento adequado aos pacientes.

publicidade

Durante o período da campanha, que vai até o dia 19 de abril, os profissionais da rede municipal de saúde vão intensificar as ações de busca ativa de casos de tuberculose. Todas as unidades básicas de saúde (UBSs), unidades de saúde da família (USFs), além do Pronto-Socorro Central e o Pronto Atendimento Amador Bueno e Cardoso estarão engajados na iniciativa.

Além disso, uma tenda de orientação está instalada no Terminal Rodoviário de Itapevi, das 16h às 20h, até sexta-feira (19), para prestar esclarecimentos e realizar testes rápidos na população.

publicidade

A Campanha de Busca Ativa é fundamental para o diagnóstico precoce e início imediato do tratamento, interrompendo a cadeia de transmissão da tuberculose. Quanto mais cedo a doença for identificada, maiores as chances de cura.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que atinge principalmente os pulmões. Os sintomas mais comuns são tosse por mais de três semanas, febre vespertina, sudorese noturna, fadiga e falta de apetite.