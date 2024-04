ViaMobilidade recebe 20ª composição nova para linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

A ViaMobilidade, concessionária responsável pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, recebeu no último sábado (13) o 20º novo trem da Série 8900, fabricado pela Alstom. Com isso, a empresa já conta com mais da metade das 36 novas composições previstas para renovar as frotas até o final deste ano.

Dos 20 trens entregues até o momento, 11 já estão operando e transportando passageiros. Os demais ainda passam por testes para garantir segurança operacional.

As novas composições de oito carros de aço inoxidável fazem parte do pacote de R$ 4,1 bilhões em investimentos previstos pela ViaMobilidade nos três primeiros anos do contrato de concessão de 30 anos.

Com durabilidade estimada em 40 anos, os trens trazem salões contínuos, permitindo a circulação entre os vagões, ar-condicionado, mapas dinâmicos das linhas em monitores, câmeras de segurança e sensores de contagem de passageiros.

Além disso, contam com materiais antichamas, detectores e extintores de incêndio, garantindo mais segurança nas viagens.