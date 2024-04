Fatec Barueri tem 304 vagas abertas em nove cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições no vestibular do 2º semestre de 2024 na Faculdade de Tecnologia (Fatec), que oferece 304 vagas na unidade de Barueri.

Na Fatec Barueri, situada na Avenida Carlos Capriotti, 123, no Novo Centro Comercial, estão disponíveis nove cursos de ensino superior gratuitos nos formatos presencial e online:

Comércio Exterior

Design de Mídias Digitais

Eventos

Gestão da Tecnologia da Informação

Gestão de Comércio Eletrônico

Gestão de Negócios e Pessoas

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Empresarial

Transporte Terrestre

As inscrições devem ser feitas no site Vestibular Fatec até às 15h do dia 7 de junho, com taxa de R$ 90.

Na região, são milhares de vagas em diversos cursos oferecidos nas unidades de Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Cotia. Além do vestibular da Fatec, seguem abertas também as inscrições para o vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs).