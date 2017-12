Osasco recebe R$ 2,3 milhões de emendas parlamentares

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), reuniu-se com representantes da Caixa Econômica Federal, nesta terça-feira, 5, para assinatura de contratos de repasse de recursos federais à prefeitura.

Publicidade

Os repasses totalizaram R$ 2,3 milhões, originários de emendas parlamentares dos deputados federais Renata Abreu (R$ 2 milhões) e Valmir Prascidelli (R$ 300 mil).

Os recursos serão destinados a reforma do Espaço Grande Otelo e Teatro Glória Giglio, na Vila Campesina; reforma do Ginásio Esportivo Ayrton Senna da Silva, no Jardim Bela Vista; e obras de infraestrutura e recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas da cidade.

O município precisa elaborar os projetos arquitetônicos e realizar as contratações necessárias para viabilização das emendas parlamentares. A previsão é de que as obras tenham início em 2018.

Participaram do encontro, César Arruda de Oliveira, gerente regional de Pessoa Jurídica Pública e Judiciário de Osasco; o superintendente da Regional Osasco, Edvaldo Contin; a supervisora de Filial, Ana Carolina Nascimento de Silva Pereira; e a coordenadora de filial, Raquel Ferracini.

Lins estava acompanhado pelos secretários Bruno Mancini (Planejamento e Gestão), Franz Felipe (Comunicação) e Pedro Sotero (Finanças).