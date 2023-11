Osasco Soldiers conquista vaga na final do Paulista de Futebol Americano

A cidade de Osasco recebeu as semifinais do Campeonato Paulista de Flag 9×9, modalidade esportiva derivada do Futebol Americano, no último domingo (26). O Osasco Soldiers, jogando em casa com apoio da torcida, recebeu o Crimson Fox, venceu por 12×6, e garantiu vaga na final.

Em 2019 a equipe foi vice-campeã. “É incrível poder guiar esses atletas fantásticos à final de um grande campeonato em um ano de trabalho muito duro. Agora falta um passo para conquistarmos o nosso objetivo”, comentou o treinador Fernando “Saints” Oliveira.

A competição foi organizada pela FEFASP (Federação de Futebol Americano de São Paulo), no Campo do Delta, Piratininga, e contou com a presença do secretário de Esporte, Rodolfo Cara.

A final da competição será realizada no dia 10 de dezembro, com local e horário a serem definidos pela federação. Osasco tem a chance de sediar o evento em razão da campanha da equipe, que conta com três atletas contemplados pelo Bolsa Atleta.