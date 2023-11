Tarcísio de Freitas inaugura estrada que liga Itapevi a Vargem Grande Paulista

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) inaugurou nesta quinta-feira (30) a Estrada Vicinal Elias Alves da Costa, que liga o município de Vargem Grande Paulista à estação de trem Santa Rita, em Itapevi.

Além do governador, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), deputado André do Prado (PL/SP), e os prefeitos Igor Soares (Podemos/Itapevi) e Josué Ramos (PL/Vargem Grande Paulista), além de autoridades dos dois municípios, participaram da solenidade.

A obra foi executada pelo Governo do Estado, por meio do Programa Pró São Paulo “Novas Vicinais – fase 05/Lote 20”, e contou com mais de R$ 21 milhões de investimento. “São quase 10 quilômetros de asfalto novo ligando as duas cidades e dando acesso às linhas de trem e metrô, o que vai aliviar o fluxo de carros na Rodovia Raposo Tavares. Por isso, essa parceria entre os prefeitos e o governo estadual foi tão importante”, destacou Josué.