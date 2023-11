Clientes de baixa renda afetados pelo apagão de novembro terão isenção de três contas de luz

A Enel Distribuição São Paulo anunciou nesta quinta-feira (30) que vai ressarcir clientes de baixa renda e eletrodependentes devido ao apagão do dia 3 de novembro.

publicidade

Segundo a empresa, a medida de apoio tem caráter excepcional e será aplicada para auxiliar clientes de baixa renda cadastrados no benefício da tarifa social de energia elétrica e para os clientes residenciais eletrodependentes, que utilizam equipamentos elétricos para sobreviver, previamente cadastrados na distribuidora.

Consumidores de baixa renda da área de concessão da Enel São Paulo incluídos no benefício da tarifa social de energia do Governo Federal, assim como os eletrodependentes, que ficaram mais de 48 horas sem energia terão isenção do pagamento de três contas de luz, já a partir de dezembro.

publicidade

A isenção nas contas de energia vale apenas para os clientes cadastrados previamente nessas categorias antes da data do dia 3 de novembro em São Paulo.

Caso esses clientes possuam débitos anteriores com a distribuidora, até três contas em atraso serão abonadas em substituição à isenção.

Os demais clientes deverão receber compensação pelos dias de interrupção de energia na conta de luz desse mês, segundo o Procon (leia aqui).