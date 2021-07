Osasco tem dia D e drive thru da vacinação para pessoas com 34 anos no sábado (17)

A Prefeitura de Osasco realiza no sábado (17) o Dia D da vacinação contra a covid-19 em pessoas com 34 anos ou mais em todas as Unidades Básicas de Saúde e Centros de Atenção ao Idoso.

publicidade

Não é necessário agendar horário na Central 156. Basta comparecer às unidades, das 10h às 16h, com documento com foto e comprovante de endereço. Também é preciso fazer o pré-cadastro no site VacinaJá para agilizar o atendimento.

No mesmo dia será realizado o drive thru de vacinação, no estacionamento da Prefeitura, para esse público-alvo. Neste caso é obrigatório fazer o agendamento de horário pela Central 156, no telefone 3651-7080, ou pelo app 156 Osasco, além do pré-cadastro no site do governo estadual.

publicidade

Atualmente, Osasco está vacinando quem tem 36 anos ou mais. Para conferir o posto de vacinação mais próximo de sua casa, basta acessar o site http://saude.osasco.sp.gov.br/.

Serviço:

publicidade

Dia D da vacinação contra a covid-19 em Osasco – 34 anos ou mais

Quando: sábado 17/07

Locais: UBSs, CAIs e drive thru, mediante agendamento na Central 156 (entrada pela avenida Narciso Sturlini)

SEM PRESENÇA OBRIGATÓRIA// Aulas presenciais voltam dia 2 de agosto nas escolas municipais de Osasco