Osasco terá ato em memória às vítimas de acidente de trabalho dia 28

No Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, 28 de abril, entidades sindicais da região vão realizar um ato, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, em Presidente Altino.

publicidade

O objetivo da ação é lembrar as vítimas e denunciar precarização, falta de fiscalização e de segurança, de acordo com o Sindicato. Em 2022, o país registrou 612,9 mil notificações de acidentes de trabalho. O número de mortes provocadas por esses acidentes chegou a 2,5 mil. O levantamento foi divulgado em 29 de março pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, iniciativa do Ministério Público do Trabalho, OIT (Organização Internacional do Trabalho) e diversos órgãos do governo federal.

“A maioria dos acidentes de trabalho é previsível, logo tem condição de ser prevenido, evitado. Mas, para isso, é preciso existir vontade, comprometimento com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras e, claro, fiscalização”, destaca o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Gilberto Almazan (Ratinho).

publicidade

O tradicional evento também tem o objetivo de cobrar providências, por parte dos órgãos competentes, para que novos acidentes não aconteçam. “Faltam auditores fiscais e há anos fazemos esta denúncia. A política adotada pelo último governo de sucatear as estruturas e os órgãos de fiscalização é uma das responsáveis pelo aumento nos acidentes e doenças de trabalho em todos os setores”, alerta o presidente do Cissor, Elias de Gois.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o presidente da Fundacentro, Pedro Tourinho, confirmaram presença, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região.

publicidade

Interessados em participar do ato, devem se inscrever pelos e-mails secretaria@sindmetal.org.br (Celia/Sindmetal), ana.sinecovel@hotmail.com (Ana/Sinecovel) ou ainda pelo WhatsApp da entidade, o SindZap (11) 96078-0209.