Sindicato promove curso gratuito para profissionais da segurança privada em Barueri

O Sindicato dos Vigilantes de Barueri e o escritório Crivelli Advogados promovem no dia 6 de maio, das 9h às 13h, um curso gratuito de aperfeiçoamento voltado aos profissionais da segurança privada.

O curso é presencial, com emissão de certificado ao final. Nele, os vigilantes aprenderão a lidar com os mais variados perfis de público, receberão dicas de abordagem, respeito à legislação, entre outros temas.

Amaro Pereira, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, explica que a sociedade atual não aceita mais determinados comportamentos, e o vigilante é um profissional que está sempre na linha de frente e, portanto, precisa estar preparado.

“Neste curso vamos falar de racismo, gordofobia, etarismo, preconceito religioso, diversidade sexual, PCDs, entre outros, e como tratar adequadamente todos os públicos”, explica.

Para participar não é necessário ser associado do sindicato ou estar trabalhando. As inscrições devem ser feitas neste link. “É uma oportunidade para os profissionais se aperfeiçoarem. Mas os interessados precisam ser rápidos. As vagas são limitadas”, finaliza.

SERVIÇO

Curso gratuito de aperfeiçoamento para vigilantes

Quando: 06 de maio – das 9h às 13h

Onde: Rua Claro de Camargo Sobrinho, 358 – Vila Pouso Alegre, Barueri (a 700 metros da Estação Barueri)

Valor: Gratuito

Inscrição: encurtador.com.br/crsCD