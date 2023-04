Inscrições abertas para 12ª Volta da União em Osasco com sorteios de R$ 12 mil em prêmios

Estão abertas as inscrições para a 12ª Volta da União, corrida e caminhada organizadas pelo Shopping União de Osasco. O evento será realizado no dia 11 de junho, com sorteios de R$ 12 mil em prêmios.

Na edição deste ano, os participantes podem optar pelo percurso de 9k de corrida ou 4k de caminhada. O percurso passa por importantes vias de Osasco como Avenida Hilário Pereira de Souza, Rua da Estação, Rua Prof. Luis Eulálio de Bueno Vidigal, entre outras.

As inscrições devem ser feitas no site 12ª Volta da União (yescom.com.br), no valor de R$ 90 (que inclui kit com camiseta, medalha e número para participação dos sorteios).

Mais informações no site 12ª Volta da União (yescom.com.br).