Nova falha afeta circulação de trens da Linha 8 nesta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira (13), os trens da Linha 8-Diamante, que passam por Osasco, Barueri e região, funcionaram com maiores intervalos. O motivo, segundo a ViaMobilidade, foi uma falha na rede aérea.

Segundo a concessionária, os trens operaram em via única e com maiores intervalos entre as estações Imperatriz Leopoldina e Domingos de Moraes. No entanto, o impacto foi sentido por passageiros na estação de Barueri, por exemplo, que relataram esperar por um trem por cerca de 15 minutos, por volta das 7h40 de hoje.

O serviço foi normalizado às 13h, de acordo com a ViaMobilidade. Ontem, pelo menos duas falhas provocaram transtornos para quem utiliza a Linha 8, que funcionou com velocidade reduzida e maiores intervalos.

Os problemas recorrentes nas linhas de trens operadas pela ViaMobilidade são alvo do Ministério Público, que informou recentemente ter finalizado qualquer diálogo com a companhia. Após um descarrilamento que aconteceu no dia 30 de março, também na Linha 8-Diamante, o MP afirmou que pedirá a extinção do contrato da ViaMobilidade.