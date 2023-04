Carmônio Bastos avalia os primeiros 100 dias na gestão da Câmara Municipal de Osasco

O vereador Carmônio Bastos (Podemos) completou 100 dias no comando da Câmara Municipal de Osasco na última segunda-feira (10). Desde que assumiu a presidência, foram aprovados 47 projetos.

O presidente da Câmara adotou ainda um modelo de gestão na qual todas as decisões são tomadas de forma conjunta entre os vereadores, o que possibilitou acelerar a aprovação de projetos importantes para Osasco. “Acredito que essa seja a principal marca da minha gestão até o momento. Conversando com a Mesa Diretora, percebemos a necessidade de dar mais celeridade à análise, discussão e aprovação dos projetos que tramitam na Casa, não importa o autor. Os vereadores entenderam isso e hoje, passados 100 dias, aprovamos pautas que vão influenciar positivamente a vida das pessoas”, analisou Carmônio.

Entre os Projetos de Lei aprovados nestes 100 dias, o presidente aponta a anistia concedida para pessoas físicas e jurídicas que vai beneficiar 37 mil contribuintes com débitos municipais; o auxílio financeiro para as famílias vítimas das enchentes do início de 2023; e a permissão para realização de concursos para contratação de servidores na saúde como exemplos de projetos analisados com rapidez.

“Desde que assumi coloquei para os meus pares a seguinte frase: tudo o que é bom para Osasco passa pela Câmara. Esses projetos de autoria do prefeito Rogério Lins são prova disso. Se hoje eles estão em vigor, é porque foram aprovados pelos vereadores”, disse o presidente.

Carmônio também destaca projetos de sua autoria já aprovados na Câmara e sancionados pelo prefeito Rogério Lins, como o Auxílio Melhor Idade que vai conceder benefício entre R$ 585 e R$ 700 para aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO), e a obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializem alimentos no local afixarem cartazes explicativos sobre a Manobra de Heimlich.

Na esfera administrativa, Carmônio também implementou mudanças na Câmara. Uma de suas primeiras ações foi valorizar os servidores da Casa, concedendo aumento salarial aos trabalhadores e promovendo readequação nas atribuições dos funcionários. Hoje, os servidores estão em setores onde demonstraram mais aptidão para trabalhar.

O chefe do legislativo também solicitou que todos os eventos oficiais da Câmara sejam transmitidos em Libras (Língua brasileira de sinais), mostrando sua preocupação com a inclusão social. Outro objetivo de Carmônio é fortalecer programas de combate à violência doméstica e de gênero, por meio da Procuradoria Especial da Mulher.

Para o futuro, Carmônio aponta como meta de curto prazo a elaboração de um novo Regimento Interno, a construção do novo prédio da Câmara Municipal e a aproximação da Casa com a população. Em maio acontecerá a primeira das quatro sessões ordinárias previstas para os CEUs. O primeiro local escolhido foi o CEU das Artes Camila Rossafa, no Jardim 1º de Maio.

“Estou feliz com tudo que foi feito até aqui, mas ninguém pode ficar 100% satisfeito com suas ações. Ainda temos muito a fazer, mas com planejamento, trabalho sério e coletivo, vamos alcançar todos os objetivos”, concluiu Carmônio Bastos.