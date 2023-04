“Temos um partido forte e reconhecido”, afirma Ribamar, novo vice-presidente do PSD em Osasco

O nome do vereador Ribamar Silva foi oficializado como vice-presidente do Partido Social Democrático (PSD) em Osasco, na noite desta quarta-feira (12), em uma reunião realizada com filiados do partido na Câmara Municipal.

Lau Alencar, ao anunciar o nome de Ribamar Silva na vice-presidência, falou sobre a força do partido em Osasco, no Estado, no Senado e na Câmara Federal. “Temos uma das maiores bancadas do Congresso Nacional e a maior bancada do Senado Federal. Além disso, na eleição estadual tivemos uma votação expressiva e conseguimos a parceria com o governador eleito Tarcísio de Freitas”, afirmou Alencar lembrando a todos que Felício Ramuth é o atual vice-governador.

O presidente municipal do PSD declarou que tem certeza que Ribamar Silva, que assume o cargo de vice-presidente do partido em Osasco, em breve ocupará seu lugar como deputado em Brasília. “Eu não tenho dúvidas que Ribamar vai para Brasília representar a cidade de Osasco. E será muito importante para ajudar o município a se desenvolver ainda mais”, declarou Alencar ao comentar sobre o papel de Ribamar Silva nas parcerias fechadas entre a cidade e o Estado.

“Nosso projeto principal é a manutenção dessa parceria com o prefeito Rogério Lins também. Temos quadros importantes para mantermos essa parceria e juntos podemos ter um grande projeto para 2024”, concluiu o presidente municipal do PSD.

Vice-presidente da Câmara Municipal e agora vice-presidente do PSD, Ribamar Silva falou sobre a satisfação de assumir essa função dentro do partido.

“Agradeço a confiança de todos no meu trabalho. Quando se fala no PSD em Osasco, sabemos que temos um partido forte e reconhecido, principalmente pelo trabalho que o Lau Alencar executa, pela sua seriedade e responsabilidade”, comentou Ribamar Silva .

Ribamar afirmou que um dos projetos do partido é eleger um número maior de vereadores, incluindo mulheres. “Precisamos fortalecer ainda mais nosso partido com uma bancada maior aqui na Câmara”, já indicando que o partido busca se fortalecer na cidade com representantes em todas as instâncias, municipal, estadual e federal.

O novo vice-presidente do partido, antes de agradecer os filiados presentes na reunião, lembrou que foi o vereador mais bem votado na última eleição municipal e também foi o deputado federal mais bem votado na cidade. “Tive votações expressivas porque tive a força da minha equipe e do partido, e sou muito grato por isso”, concluiu Ribamar Silva.

Ribamar Silva lembrou ainda a importância do vereador Josias da Juco, um dos fundadores do partido, na construção de sua carreira. “Eu tenho a satisfação de trabalhar com o Ribamar todos os dias, graças a ele, eu assumi a presidência desta Casa por duas vezes. Tenho certeza que o partido fez a melhor escolha e o Ribamar vai somar ainda mais para o PSD”, falou Josias da Juco.

Lideranças importantes do PSD prestigiaram o evento, além do presidente Lau Alencar, e do vice-presidente, Ribamar Silva, Josias da Juco, Laércio Mendonça, Rogério Silva, Fumio Miazaki, Luiz Antonio da Costa, Dinei Simão, Andréia Caprioti e Ricardo Silva também estavam na reunião.