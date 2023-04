Itapevi lança o “Pacto pela Paz” em resposta às ameaças de ataques nas escolas

A Prefeitura de Itapevi, em parceria com a Polícias Civil e Militar, Guarda Civil Municipal, Câmara de Vereadores, Diretoria Regional de Ensino e lideranças religiosas lança neste sábado (15) o “Pacto pela Paz”, uma série de ações que serão realizadas nas escolas das redes estadual e municipal e que passam a valer a partir de segunda-feira (17).

O lançamento será a partir das 10h no Parque da Cidade (Rua Professor Dimarães Antônio Sandei Filho, na Cidade Saúde), com um evento aberto ao público e entrada gratuita.

Inseridas no pacto estão as medidas do Programa Escola Mais Segura, que são as ações concretas que a Prefeitura irá implantar para proteger os estudantes da cidade.

Entre as medidas, estão:

Um guarda civil em cada escola municipal;

Um policial militar nas escolas estaduais;

Videomonitoramento em todas as 68 escolas municipais pelo COI (Centro de Operações Integradas);

Contratação de inspetores para cuidar da entrada e saída dos alunos;

Criação do Gabinete da Paz, com 10 psicólogos para atender os alunos;

Instalação do Botão Antipânico SOS Escolar em todas as unidades de ensino.

“Além disso, na sexta-feira (14), todos os nossos diretores irão participar de uma palestra com técnicos de segurança. No sábado (15), conto com toda a comunidade no Parque da Cidade no lançamento do Pacto da Paz. Se puderem, venham de branco”, disse o prefeito Igor Soares (Podemos).

Os projetos de autoria do Poder Executivo serão apresentados na Câmara Municipal nesta semana para deliberação do plenário da casa.