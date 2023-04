DER abre os documentos dos concorrentes da licitação das obras da Raposo Tavares

O DER – Departamento de Estradas de Rodagem realizou na manhã de hoje (13) mais uma etapa no processo licitatório para as obras de mobilidade na Rodovia Raposo Tavares, que foram anunciadas em em 2021 pelo então governador João Dória, mas ainda não começaram.

A licitação está em andamento, com propostas de quatro empresas de grande porte já classificadas.

Conforme publicação no Diário Oficial, a abertura dos envelopes de Documentação ocorreu hoje, no auditório da Avenida do Estado, 777. Agora, o processo entra em fase de homologação e em seguida o contrato e a Ordem de Serviço devem ser assinados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para início das obras.

Segundo o projeto, apresentado pela Prefeitura de Cotia em 2021 e aprovado em todas as instâncias estaduais na época, as intervenções devem ser realizadas entre os Km 30 a 21 e visam dar mais fluidez ao tráfego beneficiando também as cidades de Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Osasco e Embu.

As obras serão realizadas pela Secretaria de Logística e Transportes, por meio do DER. Na época em que foi anunciado, o pacote de obras da Raposo tinha previsão de R$ 96 milhões em investimento.

O projeto

Segundo Sergio Folha, que era secretário de Habitação e Urbanismo de Cotia na época do projeto e hoje é vereador na cidade, o projeto contempla uma marginal que irá da entrada do Parque Alexandra até a Estrada do Capuava. Além disso, está previsto também uma alça que vai ligar o condomínio São Paulo II com a Raposo no sentido São Paulo, evitando que o motorista que frequenta o comércio local tenha que ir até o km 30 para fazer o retorno. Entre a Wurth e o Bem Te Vi, haverá uma pista a mais, do lado direito (sentido interior) e no Parque São Jorge, ao lado da Granja, em frente a delegacia, há o projeto de uma ponte ligando ao Cemucam para os motoristas quem deseja apenas passar de um lado para o outro sem usar os retornos do km 26 ou km 22.

De acordo com o ex-secretário, foram pensadas também soluções para a região da Av. São Camilo e Av. José Félix de Oliveira. O projeto contempla uma marginal exclusivamente para quem faz apenas esse trajeto, tirando esses carros da Raposo Tavares.

Por fim, no km 22, a ponte atual, que está no sentido São Paulo, mas dá acesso à Granja Viana, a Carapicuíba e Osasco, vai passar a ser só de saída. Não será mais possível usá-la para acessar a São Camilo. Ela será o acesso para uma marginal que vai começar no Shopping e vai até o novo Atacadão, no km 21. No local, haverá uma ferradura que vai ser o retorno para quem vai para Carapicuíba, para os comércios da José Felix, da São Camilo, para quem vai voltar para Cotia.