Osasco terá bazar da ACEO Mulher dia 4 de fevereiro

A ACEO Mulher, braço feminino da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), realiza no dia 4 de fevereiro a primeira edição de seu Bazar “Moda Recicle”. Serão dezenas de expositoras com itens de desapego, entre eles roupas, sapatos e acessórios novos e usados, vendendo a preços convidativos.

Segundo as organizadoras, o evento será uma oportunidade para que as visitantes conheçam melhor o trabalho da ACEO Mulher, façam novos contatos e ainda renovem seus guarda-roupas com bom gosto e economia.

Quem participar poderá ainda receber dicas de moda, imagem e estilo com as consultoras Gigi Martin e Mariana Luz Almeida. Elas estarão no evento montando looks, falando sobre tendências e o que deve “bombar” em 2023.

A diretora da ACEO Mulher, Tânia Sales, explica que quando uma mulher compra de mulheres próximas ou de sua rede de contatos ela fomenta a economia local e incentiva o crescimento daquele novo negócio, criando um ciclo virtuoso de empreendedorismo feminino.

Além disso, o evento tem um apelo ao consumo consciente.

O Bazar Moda Recicle acontece na Associação Comercial e Empresarial de Osasco, tem início às 14 horas e a entrada é gratuita.

SERVIÇO

Bazar “Moda Recicle” ACEO Mulher

Quando: 04/02, das 14h às 17h

Local: Avenida Dionysia Alves Barreto, 701 – Vila Osasco

Aberto ao público – Entrada gratuita