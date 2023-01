Vivara abre vagas de emprego nas lojas de Osasco e Barueri

A rede de joalheria Vivara está com vagas de emprego abertas em Osasco e Barueri. Há oportunidades para ampla concorrência e para pessoas com deficiência.

Em Osasco, as vagas são para trabalhar nas lojas do SuperShopping e Shopping União, nas funções de vendedora, gerente de loja e estoquista (PcD).

Já na cidade de Barueri, as oportunidades são para atuar nas lojas Vivara do Shopping Tamboré e do Iguatemi Alphaville, nas funções de vendedora, estoquista, gerente de loja e vendedora (exclusiva para PcD).

“Na Vivara, acreditamos na inclusão e na diversidade, e as apoiamos em todas as suas formas de expressão. Caso se identifique com nosso perfil e requisitos das vagas disponíveis, se candidate”, convida a empresa.

A função de vendedora exige ensino médio completo, disponibilidade e flexibilidade de horário para trabalhar aos finais de semana e feriados em escala 6×1 e experiência em atendimento ao cliente na área de vendas no mercado de luxo.

Os salários não foram informados. Já os benefícios oferecidos pela Vivara aos colaboradores são assistência médica e odontológica, vale refeição, vale transporte, além de desconto em produtos e convênio com academias.

Como se candidatar às vagas de emprego na Vivara em Osasco e Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar a página de carreira, no site da Vivara, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.