A cidade de Osasco receberá, no dia 9 de julho, um encontro de carros antigos. O evento será realizado das 10h às 15h, no estacionamento do Ginásio José Liberatti, em Presidente Altino.

A entrada é gratuita. Já os expositores precisam levar 2 kg de alimento não perecível ou agasalho em bom estado.

O evento é organizado pelos Guardiões Carros Clássicos e conta com apoio do Old Car Rock Fest, da Prefeitura de Osasco e do vereador Zé Carlos.

